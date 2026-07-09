У стадиона «Ростех Арена» в Калининграде появится скейт-парк и памп-площадка

Спортивный парк на территории «Ростех Арены» дополнят скейт-парком и памп-площадкой. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит также провести озеленение, добавить урны и скамейки. Работы надо завершить до 9 сентября текущего года. На эти цели выделяется 20,4 млн рублей. Сейчас у стадиона есть зоны для воркаута, баскетбола, мини-футбола, многофункциональная спортивная площадка.
Спортивный парк на территории стадиона открылся в 2021 году.
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