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У стадиона «Ростех Арена» в Калининграде появится скейт-парк и памп-площадка

Завершить благоустройство необходимо в сентябре.

Источник: Клопс.ru

Спортивный парк на территории «Ростех Арены» дополнят скейт-парком и памп-площадкой. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит также провести озеленение, добавить урны и скамейки. Работы надо завершить до 9 сентября текущего года. На эти цели выделяется 20,4 млн рублей. Сейчас у стадиона есть зоны для воркаута, баскетбола, мини-футбола, многофункциональная спортивная площадка.

Спортивный парк на территории стадиона открылся в 2021 году.

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