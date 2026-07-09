Нижегородские власти сообщили о росте коэффициента рождаемости над средним по РФ

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Нижегородской области по итогам июня 2026 года впервые с 1990 года превысил среднероссийский показатель, сообщил губернатор Глеб Никитин. Он поднялся до отметки 1,357 при среднем по стране 1,352.