В Свердловской области борщевиком заросло почти 15 га земли

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области внесло борщевик в перечень опасных растений. Исходя из постановления, если владелец земельного участка обнаружит у себя одно из инвазивных растений, он обязан предотвратить его распространение и уничтожить, иначе ему грозит штраф.