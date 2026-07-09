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В Свердловской области борщевиком заросло почти 15 га земли

В Свердловской области выявили земельные участки, заросшие борщевиком.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили земельные участки, которые заросли борщевиком. В Сысертском районе инвазивное растение обнаружили на площади 14,7 га — этот участок принадлежит обществу с ограниченной ответственностью. Еще один участок площадью 80 квадратных метров, заросший борщевиком, принадлежит акционерному обществу.

— Борщевик Сосновского является опасным инвазивным чужеродным растением, способным быстро распространяться и вытеснять местные виды растений. Кроме того, сок растения при попадании на кожу под воздействием солнечного света может вызывать ожоги, — сообщили в ведомстве.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области внесло борщевик в перечень опасных растений. Исходя из постановления, если владелец земельного участка обнаружит у себя одно из инвазивных растений, он обязан предотвратить его распространение и уничтожить, иначе ему грозит штраф.