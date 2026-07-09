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Путин провел совещание с правительством о ситуации с топливом

Глава государства выразил уверенность, что эти трудности — временные.

Источник: Время

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с членами правительства и представителями регионов по вопросам работы топливного и транспортного секторов экономики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе совещания глава государства поддержал предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова о привлечении малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом.

По словам Путина, запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Вертикально интегрированные компании должны не зажимать продукт исключительно в рамках своих АЗС, а выдавать топливо и независимым заправкам, отметил президент.

Владимир Путин акцентировал внимание на помощи Крыму, где цены на топливо оказались выше, чем в других регионах из-за отсутствия сети крупных АЗС. По мнению президента, все граждане России должны быть обеспечены топливом наравне с госорганами и силовиками.

Вице-премьер Александр Новак будет регулярно докладывать президенту и премьер-министру о решении топливных проблем.

Напомним, что ряд важных решений по ситуации с топливом принят в Нижегородской области.

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