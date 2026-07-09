В Воронежской области объявили ракетную опасность

БРЯНСК, 9 июл — РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Тем, кто находится на улице, губернатор рекомендовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше