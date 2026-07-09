Под Калининградом шестилетняя девочка вылетела из съехавшей в кювет машины: ребёнок в реанимации

ДТП произошло около 7:30 в четверг, 9 июля, на трассе в сторону областного центра. Как сообщили очевидцы, рядом с белым автомобилем работали две машины реанимации, спасатели и сотрудники ГАИ. На щите в кювете лежала женщина-водитель. Предварительно известно, что её в коме доставили в БСМП.