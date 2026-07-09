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Под Калининградом шестилетняя девочка вылетела из съехавшей в кювет машины: ребёнок в реанимации

ДТП произошло в посёлке Родники рано утром 9 июля.

Источник: Клопс.ru

Под Калининградом легковушка вылетела в кювет, пострадали женщина-водитель и её шестилетняя дочь. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы и источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло около 7:30 в четверг, 9 июля, на трассе в сторону областного центра. Как сообщили очевидцы, рядом с белым автомобилем работали две машины реанимации, спасатели и сотрудники ГАИ. На щите в кювете лежала женщина-водитель. Предварительно известно, что её в коме доставили в БСМП.

Девочка в момент ДТП вылетела из салона. По данным источников, у неё предварительно диагностирована тяжёлая черепно-мозговая травма. Длительное время ребёнок был без сознания.

Информация о состоянии пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.

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