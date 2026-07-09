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Мощная магнитная буря надвигается на Нижний Новгород

Снижение интенсивности бури прогнозируется к ночи 10 июля — тогда геомагнитная обстановка станет спокойнее.

Жители Нижнего Новгорода могут столкнуться с геомагнитными возмущениями: 10 июля в городе ожидается магнитная буря силой в 4 балла. Данные опубликованы на портале my‑calend.ru.

Активность начнёт нарастать уже вечером 9 июля и сохранится практически на протяжении всего 10 июля. Снижение интенсивности бури прогнозируется к ночи 10 июля — тогда геомагнитная обстановка станет спокойнее.

В период активности бури у горожан возможно ухудшение самочувствия: могут появиться утомляемость, головные боли, повышенная сонливость и раздражительность, а также существует риск обострения хронических заболеваний.

Эксперты советуют в эти дни уделять внимание базовым мерам заботы о здоровье: чаще находиться на свежем воздухе, придерживаться сбалансированного питания, исключить употребление алкоголя и отказаться от курения, принимать контрастный душ, минимизировать стрессовые нагрузки и стараться сохранять позитивный настрой.

Ранее сообщалось, что 30-градусная жара придет в Нижний Новгород.