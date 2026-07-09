Мощная магнитная буря надвигается на Нижний Новгород

Эксперты советуют в эти дни уделять внимание базовым мерам заботы о здоровье: чаще находиться на свежем воздухе, придерживаться сбалансированного питания, исключить употребление алкоголя и отказаться от курения, принимать контрастный душ, минимизировать стрессовые нагрузки и стараться сохранять позитивный настрой.