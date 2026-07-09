Евгений Иваняк возглавил мини-футбольное «Торпедо»

Для Иваняка это новый этап в карьере, которая уже давно связана с «Торпедо». После завершения профессиональной карьеры вратаря по окончании сезона 2023/24 он остался в системе клуба. За годы выступлений голкипер провел за нижегородскую команду 117 официальных матчей и стал одним из самых узнаваемых игроков коллектива.