Музей воспоминаний: как живёт «Старая немецкая школа Вальдвинкель»

Здание довольно быстро осталось без окон, дверей и печей. К 1990 году здесь были только голые стены. Инесса Наталич вспоминает, что сначала у неё не было и мысли о музее. В 1990 году они с мужем выкупили эти стены — в память о маме, которая преподавала здесь немецкий язык для советских детей. Начали восстанавливать крышу. В 1991 году, когда область открылась для туристов из Германии, в Ильичёво приехали бывшие ученики немецкой школы. Им было уже под 60 лет — они покинули Восточную Пруссию подростками в январе 1945-го. «Я увидела их живыми, — говорит Инесса Савельевна. — Они приезжали как туристы, жили в гостиницах, но обязательно заглядывали в свою школу. И привозили подарки — старые тетради, учебники, ручки. А главное — рассказывали. Столько воспоминаний, что я стала записывать».