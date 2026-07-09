Музей воспоминаний: как живёт «Старая немецкая школа Вальдвинкель»

В посёлке Ильичёво Полесского района есть здание бывшей школы, где учились сначала немецкие, а потом советские дети. В 2012 году в нём открылся мини-музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель», который с нуля создавала Инесса Наталич, 20 лет проработавшая главврачом Полесской санэпидемстанции. Как живёт сегодня музей, узнал корреспондент «Нового Калининграда».
От редакции: публикация подготовлена студенткой направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта Алёной Любченко в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов. Другие публикации из этой серии читайте по ссылке.
Первое здание народной двухклассной школы было построено в Келладдене в 1890 году, рассказывает сайт «Пруссия39». В 1932 году его перестроили. В 1938-м посёлок переименовали в Вальдвинкель. Последний раз немецкие дети сидели здесь здесь за партами 19 января 1945 года. А уже 2 сентября 1946-го за те же столы в Вальдвинкеле сели первые 80 детей советских переселенцев. Так началась новая жизнь и у посёлка, который годом позже был переименован в Ильичёво, и у самой школы. Она проработала до 1977 года, а потом её закрыли — как и многие малокомплектные школы в области.
Здание довольно быстро осталось без окон, дверей и печей. К 1990 году здесь были только голые стены. Инесса Наталич вспоминает, что сначала у неё не было и мысли о музее. В 1990 году они с мужем выкупили эти стены — в память о маме, которая преподавала здесь немецкий язык для советских детей. Начали восстанавливать крышу. В 1991 году, когда область открылась для туристов из Германии, в Ильичёво приехали бывшие ученики немецкой школы. Им было уже под 60 лет — они покинули Восточную Пруссию подростками в январе 1945-го. «Я увидела их живыми, — говорит Инесса Савельевна. — Они приезжали как туристы, жили в гостиницах, но обязательно заглядывали в свою школу. И привозили подарки — старые тетради, учебники, ручки. А главное — рассказывали. Столько воспоминаний, что я стала записывать».
Так родилась идея сохранить их истории. Инесса Наталич дружила с бывшими учениками, переписывалась с ними, записывала их рассказы. Сейчас, спустя больше тридцати лет, многих из тех учеников уже нет в живых, но их воспоминания сохранились в музейных стендах и в памяти хозяйки.
Музей разделён на две равные половины — немецкую и послевоенную. Первая рассказывает об устройстве сельской школы в Восточной Пруссии. Здесь можно узнать, что учебный год начинался не в сентябре, а весной — после Пасхи, потому что у лютеран в 14 лет была конфирмация, и после неё дети начинали новый этап обучения. Уроки шли по 55 минут, и первым всегда была религия. Оценки ставили «наоборот»: единица — отлично, шестёрка — хуже некуда.
Самым ценным экспонатом немецкой части Инесса Савельевна считает старую карту района, составленную до 1938 года. Её нашли под остатками крыши — чудом сохранилась, потому что лежала под слоем глины. На карте видны совсем другие границы, не такие, как сегодня. Инесса Наталич показывает её экскурсантам и объясняет, как менялась территория.
Вторая часть экспозиции создавалась сложнее. Основатель музея решила, что нельзя показывать только немецкую историю — нужно рассказать и о том, как сюда приехали переселенцы. Для этого она три года ездила в областной архив на улице Комсомольской, копировала списки эшелонов за 1946−1948 годы. Оказалось, что в Полесский район прибыло 8 эшелонов — около 3,5 тыс. человек. Но при этом немцев здесь тогда ещё оставалось почти 8 тысяч. Они жили вместе с советскими переселенцами до октября 1948 года.
Потом начались поиски живых свидетелей. Инесса Савельевна носила списки в сельсовет, узнавала адреса, просила мужа или соседей подвезти, а чаще добиралась на велосипеде. Так она нашла около 60 человек, записала их рассказы, отсканировала фотографии, а потом отобрала самые яркие истории и выпустила книгу «Очерки о новой родине». Издание победило в областном конкурсе, и министерство культуры оплатило тираж. Теперь эти воспоминания легли в основу второй части музея.
Экспозиция рассказывает, что в 1946 году в районе открыли 25 школ. Из них 18 для русских детей, а 7 — для немецких. Немецкие школы работали до октября 1948 года, пока всех немцев0 с соответствующим гражданством не отправили в Германию. «Это очень важно, — говорит Инесса Савельевна. — Мы единственная область в России, где победители и побеждённые жили вместе больше трёх лет и учили детей неприятелей. Это противоречит тому, что сейчас говорят про нас. У нас был гуманный подход, особенно к детям». При этом она подчёркивает: в музее нет политики. Только школьное детство — немецкое и советское. И главная цель — учить добру, миру и порядочности.
Денег на содержание музея из бюджета не выделяется. Он существует на пенсию Инессы Наталич и пожертвования туристов. Первая проблема, с которой Инесса Савельевна столкнулась, когда к ней начали приезжать автобусы с гостями, — это туалет. «Стоял старый немецкий с дыркой, очередь на час. А денег на нормальный не было», — вспоминает она. Тогда Инесса Наталич стала принимать участие в грантовых конкурсах. Сначала заявки отклоняли, но потом она выиграла президентский грант. На эти деньги сделали современный туалет с пандусом для инвалидов, положили дорожку, обновили стенды.
Юридических проблем с объектом нет — здание не является памятником культуры, поэтому не требует сложных согласований. Но и охранного статуса у музея нет, что, впрочем, не мешает ему жить.
Хозяйка признаётся, что физически ей всё труднее поддерживать порядок. Раньше она сама косила газон, теперь сил не хватает. На помощь приходят добровольцы: кто-то моет окна, кто-то приезжает с триммером. Инесса Савельевна разбила вокруг школы большой сад, и это тоже требует ухода. «Слава богу, есть люди, которые сами предлагают помощь», — говорит она.
Музей работает только по предварительным заявкам. Экскурсия идёт полтора часа в формате живого разговора. Для малышей и старшеклассников Инесса Савельевна ведёт рассказ по-разному. С маленькими больше интерактива: они пишут перьевыми ручками, решают задачки. А со взрослыми она углубляется в историю заселения. Многие гости из других регионов, говорит она, слышат эту историю впервые и искренне удивляются, что после войны здесь ещё жили немцы и что для них открывали школы.
«Я замечаю, что люди приезжают по несколько раз, — рассказывает она. — И каждый раз я говорю что-то новое, потому что реагирую на вопросы. Нельзя рассказывать заученно — это сразу убивает интерес. У меня музей воспоминаний, он должен быть живым».
Отметим, что «Старая немецкая школа Вальдвинкель» — не единственный проект семьи Наталич. Сын Инессы Александр занимается восстановлением старой немецкой пивоварне в Полесске — завода-музея «Солодовня». В январе 2026 года проект получил президентский грант на реализацию проекта «Первые пивовары». Цель проекта — «содействие сохранению исторической памяти трудового вклада первых пивоваров Полесского района в экономику пищевой промышленности региона».
Адрес: Полесский городской округ, пос. Ильичево.
Режим работы: посещение по предварительной заявке.
Контакты: +7 (921) 262 92 28, inessa.natalich@mail.ru
Подробнее о том, как попасть в музей, можно узнать по ссылке «ВКонтакте».
Текст: Алёна Любченко. Фото со страницы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель» «ВКонтакте».