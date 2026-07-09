Пожар на свалке в частном секторе на Красном потушили в Волгограде

Сегодня, 9 июля, в Краснооктябрьском районе Волгограда загорелся мусор в частном секторе. Свалка полыхала всего в нескольких метрах от жилых домов. Над микрорайоном в районе бывшего «Зельгроса» с утра стоял столб черного дыма. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
— Благодаря своевременным и профессиональным действиям огнеборцев возгорание было ликвидировано на 300 квадратах, — рассказали в МЧС.
К счастью, при пожаре никто не пострадал. Огонь не добрался до жилых домов.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше