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Пожар на свалке в частном секторе на Красном потушили в Волгограде

Мусор загорелся из-за неосторожного обращения с огнем.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 июля, в Краснооктябрьском районе Волгограда загорелся мусор в частном секторе. Свалка полыхала всего в нескольких метрах от жилых домов. Над микрорайоном в районе бывшего «Зельгроса» с утра стоял столб черного дыма. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

— Благодаря своевременным и профессиональным действиям огнеборцев возгорание было ликвидировано на 300 квадратах, — рассказали в МЧС.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Огонь не добрался до жилых домов.

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