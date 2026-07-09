В Армавире начали строить тренировочный полигон для сотрудников водоканала

«Проект направлен на создание обучающей среды для сотрудников. За модернизацией стоят не только инновационные материалы и современные методы прокладки сетей, но и серьезные инвестиции в профессиональную подготовку кадров и улучшение условий их труда. Это позволяет выстроить полноценный цикл подготовки: от знаний к навыку, от навыка к автоматизму. Для нас важно, чтобы каждый специалист чувствовал себя уверенно в любой нештатной ситуации», — отметил руководитель проекта, главный инженер Росводоканал Армавир Максим Стрельников.