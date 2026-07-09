В Армавире начали строить тренировочный полигон для сотрудников водоканала

Учебно-тренировочный полигон для сотрудников Росводоканала начали строить в городе Армавире Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в городской администрации.
Площадь объекта составит 400 кв. м, на которых воссоздадут типичные участки городских сетей. На полигоне предусмотрено строительство шести колодцев с полным набором коммуникаций: запорной арматурой, фланцевыми соединениями и трубопроводами разных диаметров. Там слесари-ремонтники и газоэлектросварщики будут отрабатывать свои навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Рядом возведут учебный класс для теоретической подготовки.
«Проект направлен на создание обучающей среды для сотрудников. За модернизацией стоят не только инновационные материалы и современные методы прокладки сетей, но и серьезные инвестиции в профессиональную подготовку кадров и улучшение условий их труда. Это позволяет выстроить полноценный цикл подготовки: от знаний к навыку, от навыка к автоматизму. Для нас важно, чтобы каждый специалист чувствовал себя уверенно в любой нештатной ситуации», — отметил руководитель проекта, главный инженер Росводоканал Армавир Максим Стрельников.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.