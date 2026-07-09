В Калининградской области увеличилось количество высокобалльников по всем предметам ЕГЭ

В 2026 году ЕГЭ сдавали 5,9 тыс. выпускников Калининградской области. Их результаты оказались выше, чем в прошлом году: в этом году на высший балл написано 60 экзаменационных работ, а в 2025-м — 58. По сравнению с 2023 годом количество стобалльников выросло в три раза. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.