В Калининградской области увеличилось количество высокобалльников по всем предметам ЕГЭ

В 2026 году ЕГЭ сдавали 5,9 тыс. выпускников Калининградской области. Их результаты оказались выше, чем в прошлом году: в этом году на высший балл написано 60 экзаменационных работ, а в 2025-м — 58. По сравнению с 2023 годом количество стобалльников выросло в три раза. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
«Очень важно, что по всем предметам увеличилось количество участников с результатами в диапазоне от 81 до 100 баллов. Это результат системной работы по повышению качества образования, модернизации школьной инфраструктуры, а также труда педагогов и, конечно, целеустремленности и усердия наших выпускников», — подчеркнул губернатор Алексей Беспрозванных.
В этом году впервые в истории Калининградской области выпускница получила максимальный балл на ЕГЭ по трем предметам. Вера Митюшкина из школы № 44 Калининграда успешно справилась с экзаменами по биологии, химии и русскому языку.
Кроме того, 100 баллов по двум предметам получили три выпускника: Александра Гапонова из «Классической школы» Гурьевска (физика и профильная математика), Роберт Кережа из лицея № 23 Калининграда (физика и профильная математика) и Алина Селиванова из гимназии № 32 Калининграда (химия и биология).
Наибольшая доля стобалльников в этом году — по предметам «профильная математика» (17 человек), «физика» (13), «литература» (11) «химия» (9).
Средний тестовый балл в этом году вырос по результатам экзаменов по литературе, истории, физике, профильной математике, обществознанию, биологии, информатике, английскому и немецкому языкам.
Наибольший прирост высокобалльников составил на экзаменах по профильной математике (с 309 до 660), физике (с 85 до 224) и биологии (с 80 до 141).