В Ярославле пройдет региональный этап фестиваля «КиноИгры»

Участниками могут стать все желающие: от профессионалов до новичков, делающих первые шаги в кино или создающих контент для социальных сетей. За 72 часа команды напишут сценарий, снимут и смонтируют свой короткометражный фильм и представят его экспертной комиссии. Для съемок можно использовать как профессиональную технику, так и любые мобильные устройства. При отсутствии команды можно присоединиться к другим участникам или собрать собственную киногруппу при регистрации на сайте проекта.