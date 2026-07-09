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В Ярославле пройдет региональный этап фестиваля «КиноИгры»

За 72 часа команды напишут сценарий, снимут и смонтируют свой фильм.

Источник: Национальные проекты России

Региональный этап Всероссийского фестиваля экспериментального кино «КиноИгры» начнется 26 июля в Ярославле в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте культуры Ярославской области.

Участниками могут стать все желающие: от профессионалов до новичков, делающих первые шаги в кино или создающих контент для социальных сетей. За 72 часа команды напишут сценарий, снимут и смонтируют свой короткометражный фильм и представят его экспертной комиссии. Для съемок можно использовать как профессиональную технику, так и любые мобильные устройства. При отсутствии команды можно присоединиться к другим участникам или собрать собственную киногруппу при регистрации на сайте проекта.

«Киноотрасль в Ярославле активно развивается благодаря статусу города как кинематографической столицы Золотого кольца. Город служит масштабной съемочной площадкой для российских и международных проектов, а также регулярно принимает крупные кинофестивали. Кинокомпании часто выбирают Ярославль для съемок из-за близости к Москве, развитой инфраструктуры и обилия сохранившейся исторической архитектуры. Мы поддерживаем проекты, которые направлены на развитие кинотворчества», — подчеркнула министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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