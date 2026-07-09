Одну победу пишем, а вторую отняли: юноши «Ротора» провели матчи с «Академией футбола»

В ЮФЛ Юг U-16 среди парней 2010 года рождения хозяевам поля противостояла команда, которая в прошлом сезоне стала чемпионом данной возрастной категории. Сейчас же в таблице выше располагаются футболисты из СШ «Ротор». И они были максимально близки к тому, чтобы заработать три очка. За 5 минут до финального свистка волгоградцы отправили мяч в ворота после розыгрыша углового, но главный арбитр зафиксировал нарушение правил, но в чем именно был, ни футболисты, ни тренеры, ни болельщики не поняли, сколько не пересматривали повтор эпизода. В итоге ничья 0:0. Команда под руководством Дмитрия Синкевича располагается в таблице на пятой строчке, отставая от третьей на четыре балла.