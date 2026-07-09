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Два автомобиля сгорели ночью на проспекте Патриотов в Воронеже

По оперативной информации, пострадавших нет.

Источник: АиФ Воронеж

«Газель» и Hyundai загорелись в Советском районе Воронежа ночью в четверг, 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

О пожаре на проспекте Патриотов спасателям стало известно в 3:49. Ликвидировать огонь удалось спустя десять минут.

В результате пожара пламя полностью уничтожило автомобили. По оперативной информации, пострадавших нет.

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