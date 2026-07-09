Два автомобиля сгорели ночью на проспекте Патриотов в Воронеже

О пожаре на проспекте Патриотов спасателям стало известно в 3:49. Ликвидировать огонь удалось спустя десять минут.
В результате пожара пламя полностью уничтожило автомобили. По оперативной информации, пострадавших нет.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше