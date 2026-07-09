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Более тысячи нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области

В ближайшие 5 лет они не смогут въехать на территорию РФ.

Источник: Время

1035 нелегальных мигрантов доставили судебные приставы Нижегородской области до пункта пропуска через госграницу РФ за первые 6 месяцев 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Нижегородской области.

У иностранцев отсутствовали документы, подтверждающие право временно проживать и работать на территории нашей страны.

Так, на прошлой неделе выдворили 22 гражданина Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана.

«После оформления необходимых документов судебные приставы сопроводили их до пункта пропуска через государственную границу и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ России», — говорится в сообщении.

Теперь для нарушителей в ближайшие 5 лет въезд на территорию России закрыт.

Напомним, 61 уголовное дело о незаконной миграции возбуждено в Нижегородской области.