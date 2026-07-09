Нижегородский облсуд оставил в силе срок экс-вице-губернатору

Бывший чиновник вину не признал, заявляя, что сроки строительства были нарушены из-за работ по возведению новой станции метро, а проект находился под контролем основателя холдинга СУ-155 Михаил Балакин. Ранее Англичанинов также получил четыре года колонии по делу о срыве сроков строительства жилья для военных в городе Чехов.