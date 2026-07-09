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Нижегородский облсуд оставил в силе срок экс-вице-губернатору

Апелляционная инстанция не изменила приговор Валерию Англичанинову по делу о хищении средств дольщиков.

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы прокуратуры и защиты бывшего вице-губернатора Нижегородской области Валерий Англичанинов и оставил назначенный ему срок без изменений. Об этом сообщил Коммерсантъ-Приволжье.

В январе 2026 года Валерия Англичанинова приговорили к шести годам колонии по делу о хищении 247 млн рублей средств дольщиков при строительстве жилого комплекса «Дом на Горького» в Нижнем Новгороде. Обвинение просило назначить ему десять лет лишения свободы.

Бывший чиновник вину не признал, заявляя, что сроки строительства были нарушены из-за работ по возведению новой станции метро, а проект находился под контролем основателя холдинга СУ-155 Михаил Балакин. Ранее Англичанинов также получил четыре года колонии по делу о срыве сроков строительства жилья для военных в городе Чехов.