Жителя Чайковского обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии

По данным УФСБ и ГУ МВД, фигурант, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за убийство, в 2021 году освободился из мест лишения свободы. Имея известность и авторитет в криминальной среде, в 2022 году получил криминальный статус «положенца» по городу Чайковский. Он контролировал пополнение «общака», искал источники дохода, разрешал конфликты между лицами из уголовно-преступной среды и т.п. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о 43-летнем Александре Пластинине.