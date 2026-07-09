Нижегородцы раскритиковали новые правила работы АЗС из-за дефицита бензина

Новые правила работы АЗС, введённые из-за дефицита бензина, подверглись критике жителей Нижегородской области. Свои комментарии они массово оставляют в социальных сетях.
Напомним, что с 9 июля отпуск топлива предусмотрен не для всех машин. Сегодня обеспечить себя бензином могут водители с нечетными номерами, а завтра — с четными.
По словам нижегородцев, деление на «чет» и «нечет» не помогли исправить ситуацию, поскольку на некоторые АЗС топливо просто не завозят. Например, на улице Ванеева водители ждали бензина с трех часов ночи, но к утру он так и не появился.
«Если его нет, это не помогает, заправка не владеет информацией, когда будет подвоз, а это еще плюс 2−3 часа, когда он приедет! И так люди, как стояли, так и стоят! Последний подвоз, как сказала работник, был вчера в 6 вечера, вот вам и чётное нечетное… результат тот же!!!» — написал в соцсети ВК один из водителей.
Аналогичная ситуация наблюдается и на других заправках.
«На заправке Лукойл около Ганзы нет бензина со вчерашнего дня! Люди стоят более 10 часов» — прокомментировала нижегородка.
«Доброе утро. Мкр Верхние-Печеры, очереди на заправку нет, так как нет бензина. Реально сократили очереди. Браво!!! А мне бы сегодня заправиться, так как номер у меня нечетный» — пишет жительница областного центра под постом губернатора в социальной сети.
Также нижегородцы просят чиновников разъяснить, как будет проходить отпуск бензина 31 и 1 числа. Пока нововведения говорят о том, что водители с четными номерами не смогут заправиться два дня подряд.
«Также назрел вопрос по поводу 31 и 1 числа. Если машина с четным номером, то нужно оставаться без бензина и работы 2 дня? Прошу рассмотреть данный вопрос», — пишет обеспокоенный автовладелец.
Кроме того, нижегородцы обращаются к представителям власти с предложением проработать дополнительные меры для водителей такси.
«Прошу рассмотреть дополнительные меры для водителей такси. Не все машины оборудованы ГБО. Для ряда водителей такси — единственное средство заработка. Введенные меры не позволяют ежедневно выходить на работу» — возмущается нижегородец.
Ранее для водителей анонсировали запуск интерактивной карты, которая будет информировать их о наличии бензина на АЗС.