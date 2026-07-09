Нижегородцы раскритиковали новые правила работы АЗС из-за дефицита бензина

«Если его нет, это не помогает, заправка не владеет информацией, когда будет подвоз, а это еще плюс 2−3 часа, когда он приедет! И так люди, как стояли, так и стоят! Последний подвоз, как сказала работник, был вчера в 6 вечера, вот вам и чётное нечетное… результат тот же!!!» — написал в соцсети ВК один из водителей.