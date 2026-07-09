Тамбовские власти ответили на слухи о введении схемы продажи топлива «чет-нечет»

В правительстве Тамбовской области прокомментировали «Ъ-Черноземье» информацию Telegram-канала Mash о введении схемы продажи топлива «чет-нечет». Областные власти заявили, что такого порядка в регионе нет, вводить его в ближайшее время не планируется.
Такую схему продажи топлива изначально ввели в Орловской области — с 4 по 25 июля. Согласно ей, в четные дни заправиться могут только автомобилисты с госномерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7, 9. Спустя два дня действия ограничений губернатор Андрей Клычков сообщил об их возможной досрочной отмене, но накануне региональный оперштаб решил сохранить особый порядок. Вопрос может быть рассмотрен повторно 16 июля.
Вслед за Орловской областью «чет-нечет» начали вводить и в других регионах России. В Черноземье ее примеру последовала Липецкая область, где схема начнет действовать 11 июля и продлится до 1 августа. В регионе также разрешили разливать бензин в канистры, но сохранили лимит в 30 литров на один автомобиль. Сегодня липецкий губернатор Игорь Артамонов обратился к руководству сетей АЗС «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть» с просьбой увеличить поставки топлива и честно сообщать об их срыве.
О том, как развивался топливный кризис в макрорегионе, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Последняя капля бензина».