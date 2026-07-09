Тамбовские власти ответили на слухи о введении схемы продажи топлива «чет-нечет»

Вслед за Орловской областью «чет-нечет» начали вводить и в других регионах России. В Черноземье ее примеру последовала Липецкая область, где схема начнет действовать 11 июля и продлится до 1 августа. В регионе также разрешили разливать бензин в канистры, но сохранили лимит в 30 литров на один автомобиль. Сегодня липецкий губернатор Игорь Артамонов обратился к руководству сетей АЗС «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть» с просьбой увеличить поставки топлива и честно сообщать об их срыве.