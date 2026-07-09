Воронежский «Факел» набрал скаутов для создания команды под РПЛ

По его словам, в такой конфигурации клуб проработает до конца трансферного окна. Также гендиректор сказал, что руководство клуба «вышло за пределы своих финансовых возможностей» — содержание скаутского отдела и спортивного директора, который скоро появится у «огнеопасных», будет обходиться в ту же сумму, что и предыдущий спортивный блок.