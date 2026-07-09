Убийцу 5-летней девочки в Ачинске арестовали (видео)

32-летней жительнице Ачинска предъявлено обвинение в убийстве своей 5-летней дочери и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили 9 июля в ГСУ СК Красноярского края.
По данным следствия, 27 июня женщина под предлогом похода в магазин вывела дочь из дома и целенаправленно направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям в Ачинске, где задушила ее и причинила ей телесное повреждение прутом в области шеи.
Оставив тело в растительности на насыпи, мать поехала автостопом сначала в Красноярск, потом в Томск и Новосибирск, где 7 июля была задержана — ее засекла система распознавания лиц в одном из ТЦ. Тело ребенка в растительности на насыпи обнаружили 5 июля при проведении поисковых мероприятий.
«После задержания женщина дала подробные показания об обстоятельствах совершенного ею преступления, что согласуется с имевшимися доказательствами, полученными в ходе расследования. С ее участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой фигурантка продемонстрировала обстоятельства убийства», — рассказали в СК.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В рамках расследования ей проведут судебно-психиатрическую экспертизу.
Со слов женщины, мотивом убийства дочери стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу. Но он заявил, что конфликта с женой накануне ее ухода из дома не было.