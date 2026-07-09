Шлифовщик и торговый представитель: красноярцам рассказали об интересных вакансиях июля

Аналитики сервиса SuperJob составили рейтинг самых интересных вакансий июля в Красноярске. В топ попали предложения с зарплатой от 100 до 500 тысяч рублей.
Самую высокую оплату среди представленных вакансий предлагают главному врачу стоматологии — от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. За эти деньги специалисту предстоит руководить работой клиники, координировать деятельность врачей, контролировать качество медицинской помощи и развивать команду. От кандидата требуется высшее медицинское образование и опыт работы в стоматологии не менее 3 лет.
На втором месте — вакансия шлифовщика с зарплатой от 130 тысяч рублей. Работнику предстоит выполнять шлифование и доводку деталей на станках различных типов. Среди требований — среднее профессиональное образование, опыт работы не менее 1 года и наличие 5-го разряда.
Третью строчку заняла вакансия торгового представителя с доходом от 120 тысяч рублей. В обязанности специалиста входит работа с клиентской базой, формирование заказов, контроль наличия товара и его выкладки. Работодателю нужен сотрудник с опытом продаж от 1 года, коммуникабельностью и ориентацией на результат.
Также в список интересных предложений вошла работа водителя с зарплатой от 120 тысяч рублей. Среди условий — постоянный поток заказов, компенсация расходов на топливо и мобильную связь, а также возможность работать на закрепленном маршруте. Кандидат должен быть физически вынослив, иметь личный грузовой автомобиль и смартфон с поддержкой NFC.
Замыкает рейтинг вакансия врача стоматолога-терапевта с зарплатой от 100 тысяч рублей. От специалиста требуется высшее медицинское образование, опыт не менее 3 лет и готовность работать с пациентами в команде с другими врачами.
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