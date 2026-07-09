Шлифовщик и торговый представитель: красноярцам рассказали об интересных вакансиях июля

Также в список интересных предложений вошла работа водителя с зарплатой от 120 тысяч рублей. Среди условий — постоянный поток заказов, компенсация расходов на топливо и мобильную связь, а также возможность работать на закрепленном маршруте. Кандидат должен быть физически вынослив, иметь личный грузовой автомобиль и смартфон с поддержкой NFC.