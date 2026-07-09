С жителя посёлка Кондон Хабаровского края взыскали деньги за тушение пожара

По данным прокуратуры, в мае 2026 года мужчина проводил сварочные работы в посёлке Кондон, не соблюдая требования особого противопожарного режима. В частности, на объекте отсутствовали необходимые средства пожаротушения (не менее двух огнетушителей), участок не был очищен от горючей нагрузки, а после окончания работ не было организовано наблюдение за местом монтажа в течение двух часов. Эти нарушения привели к возгоранию.