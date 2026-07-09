В Воронежской области отменили ракетную опасность

БРЯНСК, 9 июл — РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Отбой ракетной опасности в регионе», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность в Воронежской области длилась 15 минут.
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