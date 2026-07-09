Михаил Котюков поблагодарил краевых парламентариев за совместную работу

На заключительном заседании сессии Заксобрания Красноярского края губернатор Михаил Котюков обратился к депутатам четвертого созыва с благодарностью за совместную работу. Глава региона отметил, что пятилетний срок полномочий парламентариев выдался сложным. Деятельность депутатов созыва началась в условиях пандемии. Затем они включились в работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей, ветеранов. Занимались решением экономических задач в условиях санкционного давления и переориентации экспорта. Перед лицом угроз мы проявили главное — сплоченность. Депутаты откладывали разногласия ради интересов жителей, продемонстрировав государственный подход к своей работе, — подчеркнул Михаил Котюков. Глава региона высоко оценил консолидированное принятие бюджета. Отметил начало системной трансформации бюджетного процесса: работа над главным финансовым документом теперь стартует весной, а не осенью, как раньше, и проходит в формате открытого диалога. По мнению губернатора, такая прозрачность является важнейшим элементом для укрепления доверия между законодательной и исполнительной ветвями власти. Переходя к теме предстоящей избирательной кампании, глава региона призвал кандидатов вести честный диалог с гражданами, избежать лозунгов и невыполнимых обещаний и собрать реальные наказы избирателей, которые станут основой для работы следующего созыва. В завершение выступления Михаил Котюков поблагодарил парламентариев за сотрудничество: Я уверен, что атмосфера сплоченности и конструктивное взаимодействие законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления помогут нам обеспечить развитие края и достичь целей, которые поставил наш президент. Искренне благодарю вас за совместную работу. Председатель Заксобрания края Алексей Додатко подвел итоги работы парламентариев четвертого созыва: подготовлено и принято 933 закона, более 3 500 постановлений, проведено около 1 000 заседаний комитетов, каждое 10-е — в выездном формате, рассмотрено более 11 000 вопросов, состоялось 10 публичных слушаний.