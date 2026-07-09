Власти Ростова-на-Дону закупят 24 троллейбуса в 2027 году

На первом этапе весь действующий подвижной состав направят на обслуживание трёх наиболее востребованных маршрутов — № 2, 17 и 22. На втором этапе рассчитывают восстановить движение по маршрутам № 1, 5, 6 и 9 — для этого планируют задействовать федеральные программы и закупить новые машины. Третий этап посвящён развитию сети на западных направлениях: речь идёт о маршрутах № 8, 10 и 12.