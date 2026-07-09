Власти Ростова-на-Дону закупят 24 троллейбуса в 2027 году

Администрация Ростова‑на‑Дону намерена в 2027 году приобрести 24 троллейбуса. Об этом рассказал и. о. директора Департамента транспорта Евгений Романцов, комментируя утверждённый в администрации Документ планирования регулярных перевозок.
Сейчас в исправном состоянии в городе находится лишь 20 троллейбусов. Для возрождения троллейбусного сообщения власти подготовили поэтапную концепцию.
На первом этапе весь действующий подвижной состав направят на обслуживание трёх наиболее востребованных маршрутов — № 2, 17 и 22. На втором этапе рассчитывают восстановить движение по маршрутам № 1, 5, 6 и 9 — для этого планируют задействовать федеральные программы и закупить новые машины. Третий этап посвящён развитию сети на западных направлениях: речь идёт о маршрутах № 8, 10 и 12.
При этом основную нагрузку по перевозке пассажиров по‑прежнему будут нести автобусы. Тем не менее развитие троллейбусной инфраструктуры остаётся одним из значимых направлений городской транспортной политики. Концепция была скорректирована с учётом предложений экспертов и жителей города.