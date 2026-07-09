Депутат Липецкого горсовета Анна Широких переходит на пост замминистра соцполитики

Анна Широких родилась в 1978 году в Липецке. В 2001 году окончила ВГАУ им. Глинки по специальности «Ветеринарный врач», а в 2004 году получила дополнительное образование по специальности «Экономист банковских и налоговых структур». С 2008 по 2018 год работала в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Липецккомбанк», пройдя путь от менеджера до начальника сектора. В 2018 году перешла в ООО «ЕвроАвтоТранс», где до 2020 года занимала должность руководителя финансово-экономического отдела. С 2020 по 2024 год работала начальником отдела по работе с филиалами ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области», после чего заняла пост директора ОБУ «Центр помощи семье и детям “Большая Медведица”». В 2025 году победила на выборах в Липецкий городской совет по округу № 5.