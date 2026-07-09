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Ночная атака в Таганрогском заливе: повреждены два танкера

Минувшей ночью в акватории Таганрогского залива в результате удара беспилотников пострадали два танкера.

Минувшей ночью в акватории Таганрогского залива в результате удара беспилотников пострадали два танкера. По информации Привет-Ростов, оба судна получили механические повреждения.

Ростовские журналисты уточняют, что никто из членов экипажей в результате атаки не пострадал — всех моряков оперативно эвакуировали с аварийных судов.

На одном из танкеров после попадания вспыхнул пожар, его тушение продолжается до сих пор. На втором судне возгорание уже полностью ликвидировано. Подробности о масштабах повреждений и обстоятельствах происшествия уточняются.