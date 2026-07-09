ФК «Чайка» снялся с соревнований

— Все эти годы «Чайка» развивалась благодаря моему личному финансированию. Я никогда не говорил об этом публично, потому что считал, что главное — не слова, а результат, — говорит Чайка. — Но сегодня пришло время сделать следующий шаг — построить устойчивую модель, в которой у клуба появятся новые партнеры, спонсоры, собственные источники дохода и еще больше возможностей для развития. Мы продолжим инвестировать в академию, в тренеров, в инфраструктуру и в создание лучших условий для развития молодых игроков. Потому что именно они — будущее клуба.