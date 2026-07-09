ФК «Чайка» снялся с соревнований

Единственный в России сельский профессиональный клуб «Чайка» из Ростовской области не примет участие в дивизионе «А» Второй лиги чемпионата страны по футболу.
Как сообщил владелец клуба Андрей Чайка, команда распускается из-за нехватки денег.
— Все эти годы «Чайка» развивалась благодаря моему личному финансированию. Я никогда не говорил об этом публично, потому что считал, что главное — не слова, а результат, — говорит Чайка. — Но сегодня пришло время сделать следующий шаг — построить устойчивую модель, в которой у клуба появятся новые партнеры, спонсоры, собственные источники дохода и еще больше возможностей для развития. Мы продолжим инвестировать в академию, в тренеров, в инфраструктуру и в создание лучших условий для развития молодых игроков. Потому что именно они — будущее клуба.
Согласно официальному заявлению, профессиональная команда в селе Песчанокопское остается приоритетом деятельности клуба. Она должна быть сформирована из собственных воспитанников. Но этот этап переносится на неопределенное будущее.
Трудности с финансированием у «Чайки» начались еще год назад. Прошлый сезон в ее составе были преимущественно совсем юные футболисты, которых взяли из дивизиона «Б» Второй лиги. Закономерным результатом стало последнее место в первенстве Первой лиги. А в новом сезоне команды вообще не будет.
При этом совсем со спортивной карты страны Песчанокопское не исчезает. «Чайка-М» выступает в группе 1 Второй лиги «Б». Правда, молодежный состав занимает последнее место среди 15 коллективов.
Это уже третий футбольный клуб, который прекратил свое существование этим летом. Ранее по схожим причинам сошли с дистанции новороссийский «Черноморец» и краснодарская «Кубань».
Справка «РГ».
«Чайка» была основана в 1997 году, но первые два десятилетия существовала только на любительском уровне, выступая в чемпионате Ростовской области. В 2016 году клуба из села Песчанокопское заявился для участия во Второй лиге. Лучший результат среди профессиональных команд — десятое место в первенстве Футбольной национальной лиги в 2020 году.