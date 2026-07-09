Ограничения у Фадеевского путепровода в Краснодаре: Как будет ходить общественный транспорт

Дополнительные ограничения затронут перекресток улиц Фадеева и 1 Мая. С указанной даты будет закрыт поворот с улицы Фадеева направо — на улицу 1 Мая в направлении улицы Крупской. Водителям останется доступен только левый поворот — в сторону улицы Бершанской.