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Ограничения у Фадеевского путепровода в Краснодаре: Как будет ходить общественный транспорт

В Краснодаре изменится схема движения вблизи Фадеевского путепровода с 13 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре с 13 июля изменится транспортная схема в районе Фадеевского путепровода. Это связано с очередным этапом его реконструкции, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы.

Дополнительные ограничения затронут перекресток улиц Фадеева и 1 Мая. С указанной даты будет закрыт поворот с улицы Фадеева направо — на улицу 1 Мая в направлении улицы Крупской. Водителям останется доступен только левый поворот — в сторону улицы Бершанской.

Корректировки коснутся и маршрутов общественного транспорта. Так, троллейбус № 7, следующий в сторону аэропорта, будет идти по улицам 1 Мая и Бершанской. Автобус № 30 станет объезжать закрытый участок по улицам Фадеева и 8 Марта.

«Ориентировочно ограничения будут действовать в течение трех недель», — предупредили в дептрансе Краснодара.

Водителей и пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок и быть внимательнее на дорогах.