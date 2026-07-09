Четырехдневная рабочая неделя в России: последние новости и возможен ли переход

Министр подчеркнул, что при взаимном согласии сторон компания вправе установить не только привычную пятидневную, но и четырехдневную или даже шестидневную рабочую неделю. Для этого не требуется внесение изменений в Трудовой кодекс — достаточно оформить соответствующие условия в коллективном договоре либо согласовать их индивидуально с работниками.