Четырехдневная рабочая неделя в России: последние новости и возможен ли переход

В этом материале рассказываем, что известно о четырехдневной рабочей неделе в России на сегодняшний день, какие предложения обсуждаются и ждать ли перехода в ближайшее время.
Что известно о четырехдневной рабочей неделе: главное
Ниже — самое важное и основное по теме.
1. Четырехдневная рабочая неделя в России не введена. Трудовой кодекс продолжает устанавливать как норму стандартную пятидневную рабочую неделю или сменный график.
2. Минтруд не объявлял о переходе всей страны на четырехдневку, но глава ведомства Антон Котяков подчеркнул, что российское законодательство уже сейчас позволяет работодателям и сотрудникам переходить на сокращенную рабочую неделю.
3. Отдельные работодатели могут самостоятельно вводить сокращенную рабочую неделю при соблюдении требований законодательства, но на данный момент обсуждение новой модели все еще продолжается.
Введена ли четырехдневная рабочая неделя в России
Короткий ответ — нет. По состоянию на 2026 год федерального закона, который переводил бы всю страну на четырехдневную рабочую неделю, не существует. Для большинства работников продолжает действовать обычная пятидневная рабочая неделя с двумя выходными либо иной график, установленный работодателем.
При этом законодательство позволяет компаниям самостоятельно устанавливать более удобный режим работы, если это не нарушает права работников.
Что заявили о четырехдневной рабочей неделе официально
Поводом для нового обсуждения четырехдневной рабочей недели стало заявление министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. По его словам, действующее трудовое законодательство уже сейчас позволяет работодателям самостоятельно выбирать режим работы сотрудников. При этом речи о немедленном переводе всей страны на четырехдневную рабочую неделю не идет.
Министр подчеркнул, что при взаимном согласии сторон компания вправе установить не только привычную пятидневную, но и четырехдневную или даже шестидневную рабочую неделю. Для этого не требуется внесение изменений в Трудовой кодекс — достаточно оформить соответствующие условия в коллективном договоре либо согласовать их индивидуально с работниками.
При этом речь о переводе всей страны на четырехдневную рабочую неделю, таким образом, не идет: министр лишь отметил, что такой формат уже допускается действующими нормами закона при наличии взаимного согласия работодателя и работников.
Может ли работодатель перейти на четырехдневную неделю уже сейчас
Да. Российское трудовое законодательство не запрещает работодателю установить четырехдневную рабочую неделю, если соблюдены требования Трудового кодекса и условия закреплены в локальных документах или трудовых договорах. На практике такой график уже используется в некоторых компаниях:
- в IT-сфере;
- в креативных индустриях;
- в отдельных производственных организациях;
- в небольших частных компаниях.
Каждый работодатель самостоятельно оценивает, позволяет ли специфика бизнеса перейти на сокращенную рабочую неделю. У такой модели есть свои преимущества:
- больше времени на отдых;
- снижение профессионального выгорания;
- повышение производительности труда;
- улучшение баланса между работой и личной жизнью.
Но, разумеется, нельзя игнорировать и потенциальные недостатки:
- сложности для непрерывных производств;
- необходимость перестройки рабочих процессов;
- дополнительные расходы отдельных работодателей;
- невозможность применения в ряде отраслей.
Последние новости о четырехдневной рабочей неделе в 2026 году
В 2026 году тема вновь активно обсуждается после новых заявлений представителей Минтруда. Однако на сегодняшний день никаких решений о введении четырехдневной рабочей недели для всех работников не принято.
В ближайшие годы скорее возможно постепенное распространение гибких графиков и экспериментальных режимов работы в отдельных организациях, чем одномоментный переход всей экономики на четырехдневную неделю.
Вопросы и ответы
Собрали ответы на волнующие многих россиян вопросы.
Когда введут четырехдневную рабочую неделю?
Официальной даты нет. Соответствующий закон пока не принят, но компании могут принимать решения о переходе на четырехдневку уже сейчас — самостоятельно и по взаимному согласию с сотрудниками.
Уменьшится ли зарплата при четырехдневной рабочей неделе?
Это зависит от условий конкретного работодателя, и размер зарплаты в каждом случае зависит от того, как именно будет организован новый график.
Первый вариант — когда общая продолжительность рабочей недели остается прежней — 40 часов. Работник просто будет выполнять те же объемы за четыре, а не за пять дней. Поскольку норма рабочего времени не меняется, зарплата также сохраняется в полном объеме.
Второй — четыре дня по 8 часов. Если сотрудник будет работать по восемь часов четыре дня в неделю, то общая продолжительность рабочего времени составит 32 часа — такой режим считается неполным рабочим временем (ст. 93 ТК РФ), и зарплата может стать меньше.
Может ли работодатель перевести на четырехдневную рабочую неделю без моего согласия?
В большинстве случаев — нет. Режим рабочего времени и условия оплаты труда закрепляются в трудовом договоре, поэтому изменить их работодатель в одностороннем порядке не может. Для перехода на четырехдневную рабочую неделю обычно требуется письменное согласие сотрудника и оформление дополнительного соглашения к трудовому договору.
Однако Трудовой кодекс предусматривает исключение. Согласно статье 74 ТК РФ, если в организации происходят изменения организационных или технологических условий труда и существует риск массовых увольнений, работодатель вправе временно установить режим неполной рабочей недели без согласия работников.