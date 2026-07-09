В Москве на ВДНХ исполнят произведения Дмитрия Шостаковича

Концертную программу «Шостакович — 120. Великое наследие современности» будут исполнять 18 и 19 июля в Москве на ВДНХ. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
На сцене выступят семь выдающихся вокалистов в сопровождении симфонического оркестра. В программу войдут 10 произведений в авторских аранжировках, подготовленных специально для фестиваля. Оркестровки сохранят оригинальные музыкальные мотивы, но раскроют их через современные жанровые интерпретации, что позволит услышать классику в новом звучании. Выступления дополнят визуальные элементы.
Руководителем проекта выступает заслуженный работник культуры Российской Федерации, продюсер, писатель и общественный деятель Игорь Сандлер. По итогам концерта материал будет профессионально записан и размещен на трех музыкальных стриминговых платформах. Созданные партитуры и аудиозаписи войдут в будущие образовательные и концертные программы, что позволит сформировать культурное наследие.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.