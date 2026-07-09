Почетный караул, цветы и слезы сына: в Минске прощаются с Николаем Чергинцом

Литературой он начал заниматься в 1970 году. Чергинец — автор более 40 художественных произведений и свыше 50 научных трудов. Его романы переведены более чем на 15 языков. По его сценариям снято несколько художественных фильмов. До последних дней жизни прозаик работал над циклом мемуарных книг.