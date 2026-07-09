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Почетный караул, цветы и слезы сына: в Минске прощаются с Николаем Чергинцом

Сотни людей пришли в Окружной Дом офицеров в Минске, чтобы проститься с известным писателем и политиком.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Церемония прощания с народным писателем Беларуси Николаем Чергинцом проходит в Доме офицеров в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Почетный караул возложил к гробу траурный венок от президента Беларуси Александра Лукашенко. На церемонию прощания с писателем и политиком прибыли новоизбранный глава Администрации президента Дмитрий Крутой, главы палат парламента Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко, вице-премьер правительства Наталья Петкевич, министр обороны Виктор Хренин, министр внутренних дел Иван Кубраков, представители общественности и поклонники таланта Николая Чергинца. У всех в руках бордовые розы.

Прибывшие на церемонию прощания официальные лица высказывали слова соболезнования и поддержки родным и близким Николая Чергинца.

Слезы сына.

От МВД Беларуси была одна из самых многочисленных делегаций, ведь Николай Чергинец в свое время служил в милиции и возглавлял уголовный розыск.

Когда министр внутренних дел Иван Кубраков подошел к сыну усопшего, чтобы высказать слова поддержки и обнять его, Игорь Чергинец расплакался.

Как потом скажет СМИ глава МВД, на книгах Николая Ивановича Чергинца выросло не одно поколение белорусских милиционеров.

Николай Чергинец ушел из жизни 7 июля. Известному прозаику и публицисту было 88 лет.

Литературой он начал заниматься в 1970 году. Чергинец — автор более 40 художественных произведений и свыше 50 научных трудов. Его романы переведены более чем на 15 языков. По его сценариям снято несколько художественных фильмов. До последних дней жизни прозаик работал над циклом мемуарных книг.

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