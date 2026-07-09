Почетный караул, цветы и слезы сына: в Минске прощаются с Николаем Чергинцом

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Церемония прощания с народным писателем Беларуси Николаем Чергинцом проходит в Доме офицеров в Минске, передает корреспондент Sputnik.
Почетный караул возложил к гробу траурный венок от президента Беларуси Александра Лукашенко. На церемонию прощания с писателем и политиком прибыли новоизбранный глава Администрации президента Дмитрий Крутой, главы палат парламента Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко, вице-премьер правительства Наталья Петкевич, министр обороны Виктор Хренин, министр внутренних дел Иван Кубраков, представители общественности и поклонники таланта Николая Чергинца. У всех в руках бордовые розы.
Прибывшие на церемонию прощания официальные лица высказывали слова соболезнования и поддержки родным и близким Николая Чергинца.
Слезы сына.
От МВД Беларуси была одна из самых многочисленных делегаций, ведь Николай Чергинец в свое время служил в милиции и возглавлял уголовный розыск.
Когда министр внутренних дел Иван Кубраков подошел к сыну усопшего, чтобы высказать слова поддержки и обнять его, Игорь Чергинец расплакался.
Как потом скажет СМИ глава МВД, на книгах Николая Ивановича Чергинца выросло не одно поколение белорусских милиционеров.
Николай Чергинец ушел из жизни 7 июля. Известному прозаику и публицисту было 88 лет.
Литературой он начал заниматься в 1970 году. Чергинец — автор более 40 художественных произведений и свыше 50 научных трудов. Его романы переведены более чем на 15 языков. По его сценариям снято несколько художественных фильмов. До последних дней жизни прозаик работал над циклом мемуарных книг.