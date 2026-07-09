Ринго Старр получил почетную степень Ливерпульского университета в 86 лет

86-летний музыкант, барабанщик группы The Beatles Ринго Старр удостоен почетной докторской степени Ливерпульского университета. Об этом сообщает People.
«В последнее время я много размышляю о своей жизни. Родственники отговаривали меня от того, чтобы работать “на полную ставку” барабанщиком. А ведь они могли быть и правы, но ошиблись — все сложилось. Так что всем выпускникам Ливерпуля я посылаю мир и любовь, и я хотел бы сказать им, чтобы они не боялись следовать за своей мечтой или выбрать тот самый правильный путь и посмотреть, куда он приведет», — добавил Ринго Старр.
Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Представитель вуза вручил музыканту степень на мероприятии, состоявшемся в Садовом парке Беверли-Хиллз. Оно получило название «Событие по случаю дня рождения Ринго Старра во имя мира и любви» (Ringo Starr’s Peace and Love Birthday Event).
Канцлер Ливерпульского университета Венди Битлстоун на вручении заявила, что для нее большая честь отдать дань уважения Ринго Старру. По ее словам, его музыкальная карьера, в особенности в составе The Beatles, «помогла сформировать идентичность и всемирную репутацию Ливерпуля».