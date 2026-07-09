Ринго Старр получил почетную степень Ливерпульского университета в 86 лет

«В последнее время я много размышляю о своей жизни. Родственники отговаривали меня от того, чтобы работать “на полную ставку” барабанщиком. А ведь они могли быть и правы, но ошиблись — все сложилось. Так что всем выпускникам Ливерпуля я посылаю мир и любовь, и я хотел бы сказать им, чтобы они не боялись следовать за своей мечтой или выбрать тот самый правильный путь и посмотреть, куда он приведет», — добавил Ринго Старр.