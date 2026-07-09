Жителя Гурьевска будут судить за госизмену из-за перевода 288 тыс. рублей ВСУ

За последнее время это не первый случай в регионе, когда жителей Калининградской области привлекают к ответственности за финансовую помощь Украине. В мае 2026 года прокуратура направила в суд дело в отношении 34-летнего жителя области, который перевёл более 1,2 млн рублей на счета, используемые ВСУ.