Жителя Гурьевска будут судить за госизмену из-за перевода 288 тыс. рублей ВСУ

Прокурор Калининградской области Максим Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Гурьевского района. Его обвиняют в государственной измене.
По версии следствия, в феврале 2024 года мужчина перевёл на банковский счёт, используемый для финансирования Вооружённых сил Украины, денежные средства в иностранной валюте, эквивалентные 288 тысячам рублей. Следствие считает, что он таким образом оказал финансовую помощь ВСУ в деятельности против безопасности России.
Уголовное дело направлено в Калининградский областной суд. Обвинение предъявлено по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.
За последнее время это не первый случай в регионе, когда жителей Калининградской области привлекают к ответственности за финансовую помощь Украине. В мае 2026 года прокуратура направила в суд дело в отношении 34-летнего жителя области, который перевёл более 1,2 млн рублей на счета, используемые ВСУ.
Также в регионе пресечена деятельность нескольких граждан, причастных к государственной измене — они передавали украинской стороне координаты объектов для диверсий. Решением Балтийского флотского военного суда они приговорены к длительным срокам лишения свободы.