Суд оставил в силе оправдательный приговор экс‑главе района Ростова

Напомним, утром 28 января 2024 года в пятиэтажном доме на улице Нариманова в Ростове обрушилась стена, а затем пострадал один из подъездов. Из здания эвакуировали 95 человек, дом отключили от газоснабжения. Жертв удалось избежать. При этом жильцы утверждали, что на протяжении нескольких лет обращались в администрацию с просьбами о расселении, но получали формальные ответы.