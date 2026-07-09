Суд оставил в силе оправдательный приговор экс‑главе района Ростова

Коллегия по уголовным делам Верховного суда России оставила в силе оправдательный приговор в отношении Виктора Бережного — бывшего главы администрации Ворошиловского района Ростова‑на‑Дону. Фигуранту дела признано право на реабилитацию. Об этом сообщила пресс‑служба Верховного суда РФ.
Основанием для оправдания стало отсутствие в действиях Бережного состава преступления. Ранее кассационная инстанция отменяла судебные акты и направляла дело на новое рассмотрение, однако в итоге позиция нижестоящих судов была подтверждена.
Адвокаты Бережного в жалобе в ВС РФ настаивали, что у их подзащитного как у главы районной администрации не было полномочий, неисполнение которых вменялось ему в вину по статье 293 УК РФ (халатность).
Напомним, утром 28 января 2024 года в пятиэтажном доме на улице Нариманова в Ростове обрушилась стена, а затем пострадал один из подъездов. Из здания эвакуировали 95 человек, дом отключили от газоснабжения. Жертв удалось избежать. При этом жильцы утверждали, что на протяжении нескольких лет обращались в администрацию с просьбами о расселении, но получали формальные ответы.
По версии следствия, Виктор Бережной был осведомлён об аварийном состоянии дома, но не принял мер для предотвращения ЧП. В прокуратуре Ростовской области заявляли, что чиновник более трёх лет не добивался расселения здания. Уголовное дело поступило в суд в августе 2024 года, а в апреле 2025 года Ворошиловский районный суд оправдал Бережного, указав на отсутствие состава преступления.