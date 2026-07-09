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В Нижегородской области начали производить новую линейку касторового масла

Продукт используют в агро- и бытовой химии, текстильной промышленности.

Производство оксиэтилированного касторового масла запустили в Нижегородской области на базе предприятия «Синтез Ока» при поддержке национального проекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На площадке компании начал действовать серийный выпуск новой линейки неионогенных поверхностно-активных веществ — оксиэтилированного касторового масла. Продукты производятся на основе возобновляемого природного сырья и обладают уровнем биоразлагаемости более 90%. Все четыре модификации демонстрируют отличную стабильность в жесткой воде, устойчивы к гидролизу в кислых и слабощелочных средах.

В агрохимии касторовое оксиэтилированное масло обеспечивают отличное смешивание для многих растворителей. В косметике и бытовой химии его можно использовать для введения в водные растворы отдушек, эфирных масел, липидных и других компонентов. В лакокрасочных материалах продукт обеспечивает стабильность красок при хранении, а в текстильной промышленности оно исполняет роль антистатика и замасливателя для волокон при их аппаратной переработке.

«Запуск этой линейки — ответ ГК “Синтез Ока” на запрос рынка, которому необходимы стабильные локальные поставки спецхимии, не уступающей иностранным маркам. Мы объединили экологичность натурального касторового масла с возможностями точного химического синтеза. Это позволяет нашим клиентам модернизировать свои рецептуры, делая их более безопасными и экономически эффективными», — отметил директор по стратегии и развитию компании «Синтез Ока» Ян Ребане.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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