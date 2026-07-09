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Жителя Гурьевского района будут судить за госизмену за финансовую помощь ВСУ

Он перевёл украинской армии 288 тыс. рублей в валюте.

Источник: Клопс.ru

В Калининградском областном суде начинается рассмотрение уголовного дела по обвинению 41-летнего жителя Гурьевского района в государственной измене. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемый захотел оказать денежную поддержку вооруженным силам Украины. Для этого он перевёл на используемый для финансирования ВСУ валютный счёт сумму, эквивалентную 288 тыс. рублей.

В отношении злоумышленника выдвинуто обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит пожизненное заключение. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Калининградской области Максим Попов.

Двое калининградцев решениями Балтийского флотского военного суда признаны виновными в государственной измене за диверсии.