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С начала года в Калининградскую область ввезли более 200 тонн специй и пряностей из других стран

Большую часть продукции импортировали из Германии, Китая, Австрии и Польши.

С начала года в Калининградскую область ввезли более 200 тонн специй и пряностей из других стран. Большую часть продукции импортировали из Германии, Китая, Австрии и Польши. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

Всего с 1 января в регион импортировали 228 тонн специй и пряностей. Чаще всего продукцию ввозили из Польши — 44%. Также приправы доставляли из Венгрии, Индии, Турции, Франции и Хорватии.

«Вся подкарантинная продукция допущена инспекторами управления Россельхознадзора по Калининградской области к ввозу после проведения карантинного фитосанитарного контроля», — сообщили в ведомстве.

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