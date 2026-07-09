С начала года в Калининградскую область ввезли более 200 тонн специй и пряностей из других стран. Большую часть продукции импортировали из Германии, Китая, Австрии и Польши. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.