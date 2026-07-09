С начала года в Калининградскую область ввезли более 200 тонн специй и пряностей из других стран. Большую часть продукции импортировали из Германии, Китая, Австрии и Польши. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
Всего с 1 января в регион импортировали 228 тонн специй и пряностей. Чаще всего продукцию ввозили из Польши — 44%. Также приправы доставляли из Венгрии, Индии, Турции, Франции и Хорватии.
«Вся подкарантинная продукция допущена инспекторами управления Россельхознадзора по Калининградской области к ввозу после проведения карантинного фитосанитарного контроля», — сообщили в ведомстве.
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