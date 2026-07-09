«Фигурное катание — это моя жизнь»: интервью с фигуристкой-любителем Оксаной Тепловой

Знаете, это был «прокат жизни», так говорят о хорошем выступлении. Я его потом пересматривала несколько раз, и мне кажется, что лучше я бы не прокатала. Алёна не дала мне смотреть другие программы и оценки. Она встала передо мной, говорит: «Ну абстрагируйся, зачем тебе это смотреть? Оценки у тебя высокие, хорошие». Я не видела другие прокаты. Алёна мне говорит: «Ты первая». Я говорю: «Да ладно». И как закричу: «Я не верю. Покажите мне протокол!» Она говорит: «Да вот, вот, смотри, первая». Это был шок. Я очень долго не могла поверить, даже на награждении. И для меня вот эта медаль практически олимпийская. Можно сказать, это была моя личная Олимпиада.