«Фигурное катание — это моя жизнь»: интервью с фигуристкой-любителем Оксаной Тепловой

Оксана Теплова — калининградская фигуристка-любитель, победившая в финале Гран-При Ассоциации развития массового фигурного катания РФ и вошедшая в пятерку сильнейших фигуристов России в своей категории и возрастном классе. В интервью «Новому Калининграду» спортсменка рассказала, как удалось добиться такого высокого результата, чем, помимо фигурного катания, занимается и как получается совмещать работу, преподавательскую деятельность и катание на коньках.
От редакции: публикация подготовлена студенткой направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта Милой Алиевой в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов. Другие публикации из этой серии читайте по ссылке.
— Оксана Александровна, в этом году вы победили в финале Гран-при Ассоциации развития массового катания на коньках (АРМК) в возрастной категории для взрослых спортсменов-любителей. Как вам это удалось?
— Сама в шоке. До сих пор. В этом году было 42 этапа в разных городах России. Чтобы выйти в финал, нужно принять участие минимум в двух этапах и набрать высокие оценки. В зачет идут только две лучшие технические оценки. Я приняла участие в этом году в пяти этапах Гран-При: в Калининграде, Самаре, Смоленске, Минске и Екатеринбурге. Кстати, лучшие технические баллы были в Калининграде и Екатеринбурге. Из-за этого вошла в пятерку сильнейших фигуристов России, которые и вышли в финал.
Любительское фигурное катание сейчас получает очень большое развитие. Им можно заниматься, несмотря ни на что: возраст, вес, рост… В любое время и любом возрасте человек может научиться кататься на коньках, и это здорово. Например, в Екатеринбурге на соревнованиях катал фигурист-любитель 1947 года рождения. Ему 79 лет. Весь ледовый дворец аплодировал ему стоя и кричал «Браво!» Возрастных границ для любительского фигурного катания вообще не существует.
Для объединения фигуристов-любителей в 2014 году создана Ассоциация развития массового фигурного катания. Её президент — олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Депутат (Боброва).
— Почему вы стали заниматься любительским фигурным катанием?
— Лет десять назад на катке в парке «Юность» встретила нашего главного тренера Ольгу Севостьянову… Но начну сначала. Когда мне было четыре года, мама отвела во Дворец спорта в Тольятти (наша семья тогда жила там) в секцию фигурного катания. Я была одной из десяти детей, которых зачислили. Года два или три занималась. И очень мне нравилось. Я говорила маме: «Почему ты меня не назвала Еленой Водорезовой?» (первая советская фигуристка, ставшая призером на европейских и мировых первенствах — прим. ред.). Мама смеялась и отвечала: «А ты тренируйся так, чтобы все говорили: хотим кататься, как Оксана Теплова».
Позже родители переехали на север, меня забрали, пришлось в детстве бросить фигурное катание. Но я не перестала любить этот спорт. Смотрела по телевизору Олимпиады, чемпионаты мира, Европы, России. Иногда на катке зимой каталась. Но тренироваться и выступать на льду было моей несбывшейся мечтой, моим незакрытым гештальтом.
Лет десять назад я ходила на массовые катания в парке «Юность». Пришла на сеанс и вижу, выходит с катка девушка, которая до этого с кем-то занималась. Я к ней подхожу, говорю: «Здравствуйте, а вы взрослых тренируете?» Она говорит: «Нет». У меня внутри всё рухнуло, все-таки надежда была. Но она тут же говорит: «А давайте попробуем». Это была Ольга Севостьянова — наш главный тренер.
На первую тренировку к ней я собиралась как на какой-то великий праздник. Ольга меня тренировала первое время, потом она основала первый любительский клуб. Подтянулись еще люди: и дети, и взрослые. Наш клуб стал устраивать для своих воспитанниц показательные выступления. Также первые ученицы клуба впервые приняли участие в выездных соревнованиях, в том числе международных.
Встреча с Ольгой была для меня судьбоносной, думаю. Благодаря ей я исполнила свою детскую мечту.
— Получается, что развитие любительского фигурного катания в Калининграде началось с Оксаны Тепловой и Ольги Севостьяновой. А как в принципе работает его система — катаются ли все участники на равных условиях или их подразделяют на группы?
— Любительское фигурное катание делится на категории. Это произвольная программа (скольжения, вращения, шаги и прыжки), интерпретация (оценивается только артистизм, а техническая оценка там отсутствует), импровизация (за полчаса дают музыку спортсменам, и они должны придумать программу). Также есть танцы соло, танцы микс (в дуэте один профессиональный спортсмен, другой любитель) и т.д.
Также любителей подразделяют на возрастные классы: юниорский, молодежный, первый, второй, третий, четвертый и пятый плюс. Я катаю в третьем классе — это фигуристы от 48 до 58 лет.
Еще любителей разделяют по умениям кататься. Начальный уровень — «Пре-бронза» (я в ней каталась). Далее по возрастающей идут «Бронза», «Серебро» (там уже сложные прыжки, аксель например), «Золото», «Мастер» и «Мастер-элит» (в нем могут быть бывшие спортсмены, потому что они прыгают многооборотные прыжки или двойные/тройные).
Кстати, есть еще и адаптивное любительское катание. У нас оно не особо развито, а в других городах, например в Смоленске, очень хорошо. В этой категории катаются дети с ограниченными возможностями. Это очень счастливые ребята, потому что, мне кажется, каждому хочется надеть красивое платье, весь лёд твой, включается музыка, и ты катаешь. Для меня это была мечта.
— Какую из видов программ тяжелее всего катать?
— Произвольная программа считается одним из самых сложных видов, потому что там есть сложные шаги, хореографические последовательности и прыжки. Мало кто прыгает сложные прыжки из взрослых фигуристов. Детям и молодежи они даются легче, а вот тем, кому за сорок, — сложнее.
— Что главное в подготовке к соревнованиям?
— Знаете, больше нужна подготовка не столько техническая, сколько моральная, потому что справиться с нервами — это один из главных факторов при выходе на лёд. У тренеров есть такое понятие «спортсмен старт-плюс и старт-минус». То есть ты на тренировках можешь катать безошибочно, а выходя на старт, нервничаешь, и программа рассыпается.
Мои тренеры говорят, что я «спортсмен старт-плюс». Но это не значит, что я не нервничаю и не переживаю за прокат. Когда я выхожу на предстартовую разминку, у меня всегда дрожь в коленях, минуты две я еду по кругу, успокаиваюсь, потом разминаю основные элементы. Но когда я встаю в стартовую позицию, звучат первые аккорды, я вхожу в образ и катаю программу.
— Кто готовил вас к финалу Гран-при?
— О, у меня серьезный тренерский штаб. Ольга Севостьянова, как главный тренер, следит за подготовкой к сезону, с ней согласовываем музыку, постановку программ. Она отвечает полностью за подготовку всех спортсменов, не только меня.
Анна Резник — основной тренер по изучению элементов и скольжению. С ней мы много времени уделяем общей физической подготовке (ОФП), специальной физподготовке (СФП) и растяжке в зале.
Елизавета Краснорутская — тренер-постановщик моих программ и хореограф. Мне очень нравится, какие программы она мне ставит. Да, очень необычно, что она меня на «вы» называет, а я ее на «ты», хотя она мой тренер. Но я к тренерам всегда прислушиваюсь. Здесь нет «хочу» и «не хочу». Это хоть и любительский, но спорт. И тренеру виднее, что нужно и что для тебя будет лучше.
Оксана Теплова с тренерами Ольгой Севостьяновой и Анной Резник.
— Во время проката в финале вы получили за свою программу 18,8 балла. Это очень хороший результат. Как проходили тренировки для такой программы?
— Этой победы в финале вообще могло бы и не быть. В прошлом году я перенесла тяжелую операцию. Она была в начале июня, и четыре месяца я не выходила на лед. Врачи разрешили кататься только в ноябре, но на лед стала выходить «просто кататься» по кругу уже где-то в сентябре. Мы с Лизой поставили программу только в конце октября, когда были первые соревнования в Светлогорске.
Пересматриваю первый прокат и последний. Между ними огромная разница и по технике, и по скольжению. В начале сезона я не умела прыгать риттбергер (прыжок, при котором фигурист отталкивается назад-внешнего ребра одного конька, совершает вращение в воздухе и приземляется на то же ребро — прим. ред.) а к январским выездным соревнованиям я его уже вставила в программу. Это нормально по ходу сезона улучшать и усложнять программу.
На финал пришло приглашение за неделю, и на подготовку было всего пять дней. Отдельная благодарность Ольге и Анне, которые все ледовое время отдали мне на прокаты программы. Мы отдельно напрыгивали прыжки, отдельно вращения, отдельно спирали. Потом собирали кусками и по несколько раз за тренировку я катала программу целиком под музыку. Накануне вылета был контрольный прокат в платье под музыку.
В Москву я поехала одна, без тренера. Перед финалом выхожу на тренировку, и у меня вся программа сыпется. Я ничего не могу сделать, и тут фигуристка из московского клуба спрашивает: «Что такое?» Я говорю: «Программа рассыпалась. Я вообще ничего не могу собрать, через два часа старт, непонятно, что происходит». Алёна, так ее зовут, говорит: «Катай программу, я посмотрю». Она мне начинает подсказывать какие-то моменты. У меня программа к концу тренировки собралась. Я ее попросила вывести меня на старт, раз тренера нет. Она начинает мне сжимать руки, как делает Ольга перед стартом, я успокоилась и поехала.
Знаете, это был «прокат жизни», так говорят о хорошем выступлении. Я его потом пересматривала несколько раз, и мне кажется, что лучше я бы не прокатала. Алёна не дала мне смотреть другие программы и оценки. Она встала передо мной, говорит: «Ну абстрагируйся, зачем тебе это смотреть? Оценки у тебя высокие, хорошие». Я не видела другие прокаты. Алёна мне говорит: «Ты первая». Я говорю: «Да ладно». И как закричу: «Я не верю. Покажите мне протокол!» Она говорит: «Да вот, вот, смотри, первая». Это был шок. Я очень долго не могла поверить, даже на награждении. И для меня вот эта медаль практически олимпийская. Можно сказать, это была моя личная Олимпиада.
— На вашем счету также программа в «Народном Ледниковом в парках Москвы». Как это было?
— Я ездила «на смотрины» к Илье Авербуху. В прошлом году увидели объявление о «Народном Ледниковом». Мы втроем туда полетели, три девчонки из клуба.
Выступление было в парке им. Горького, катаешь программу, а жюри — Илья Авербух, Албена Денкова и Максим Ставиский (чемпионы мира в танцах на льду) — комментирует твое выступление: что им понравилось, а над чем еще нужно работать. Народу было очень много, но это было классное приключение. В финал нас не выбрали, я упала на ровном месте. Но Илья Авербух похвалил мое вращение винт/вперед. Элемент и правда хороший, мой фирменный.
— Чего вам еще удалось добиться в любительском спорте?
— Я являюсь чемпионкой открытого чемпионата Беларуси в 2025 году. Только в этом сезоне у меня 8 золотых, 5 серебряных и одна бронзовая медаль.
Пару лет назад Ольга предложила мне тренировать начинающих фигуристов в клубе. И у меня есть несколько учениц, которых я поставила на коньки, научила первым элементам, а сейчас они тренируются у других тренеров и успешно выступают. Но я захотела сама выступать, а совмещать тренерскую работу со спортивной карьерой сложно. Я выбрала второй путь и не жалею об этом.
Много о буднях взрослых фигуристов-любителей рассказываю в своих соцсетях, в рилсах показываю, что можно научиться всему, если ты захочешь, если у тебя есть желание. Девчонки подтягиваются, увидев меня. Любительское фигурное катание сейчас по всей стране очень развито. Когда-то были любительские чемпионаты мира и Европы, правда, сейчас нам туда очень сложно попасть. Очень хочу на чемпионат мира среди любителей. Пока это только мечта.
— Вы не только занимаетесь фигурным катанием, вы при этом еще и профессионал в области PR, преподаватель университета. Расскажите о своем карьерном пути…
— Наша семья переехала в Ханты-Мансийский автономный округ в моем детства. В ХМАО я выросла и состоялась как специалист. Начинала в газете «Новости Радужного». С восьмого класса мечтала стать журналистом и начала подрабатывать в местной газете. Помню свой первый гонорар в 3 рубля за заметку об уроках профориентации.
С 1996 года стала заниматься PR, была пресс-секретарем у двух мэров в разных городах. Создавала впервые отдел по связям с общественностью в администрации. Это сейчас существует Интернет, и много полезного можно оттуда подчерпнуть. А тогда всё собиралось по крупицам, через знакомых. Как пиарить? Какие методы использовать? Какие каналы распространения?
Есть у меня история из 2007 года. Работала я пресс-секретарем главы небольшого города Мегион. Мэр был молод и амбициозен. Прилетает однажды из Москвы, кидает мне на стол бортовой журнал и говорит: «А найдите-ка мне Водянову». У меня даже глаза округлились. Он спрашивает: «Вы что, не знаете, кто она такая?» Отвечаю: «Я знаю только фотомодель Наталью Водянову». Он говорит: «Вот её и найдите». Надо понимать, что Наталья Водянова — известная супермодель, родилась в Нижнем Новгороде, в то время была замужем за лордом и жила в Лондоне. Она основала благотворительный фонд «Обнаженные сердца». На сайте нашла ее лондонский номер, позвонила, на ломаном английском переговорила с ее помощником. И через неделю связала нашего мэра с Натальей Водяновой. Они договорились о строительстве детской площадки в городе Мегионе. Это была вторая площадка в России, которую построил фонд Натальи Водяновой. Аналогичная площадка находится, кстати, и в Калининграде.
В Калининград я переехала 15 лет назад, в 2011 году. Здесь работала в правительстве Калининградской области, в агентстве по внутренней политике. Потом вслед за вице-губернатором перешла на работу в Гвардейский район. На базе газеты «Наша жизнь» создали районный медиацентр, куда со всех муниципальных учреждений стекалась актуальная информация, формировали контент, который распространяли через газету и социальные сети. Кстати, муниципальную газету дважды признавали самой лучшей районной газетой в Калининградской области. А соцсети главы района были основным информационном каналом.
Еще один случай из практики могу рассказать. Когда я только начала работать в Гвардейском районе, он не был передовым. Была поставлена задача: рассказать о том, что район в области центральный и начинает развиваться по всем направлениям, в особенности в сельском хозяйстве. Мы тогда организовали блог-тур и пресс-тур, не побоюсь этого слова, первый в области для журналистов и блогеров региона. Тогда начали строить «Гвардейские теплицы». Там были только первые колышки. И мало кому верилось, что получится целый тепличный комплекс.
Второй блог-тур мы организовали чуть позже, тогда уже приехали блогеры и журналисты со всей России. Мы были первопроходцами, не боялись показать, что у нас есть и проблемы, и векторы для развития Гвардейского района.
— Вы несколько лет работаете преподавателем по направлению «Реклама и связи с общественностью». Почему решили заняться этой деятельностью?
— Захотелось поделиться практическим опытом. Теорию вы прочитаете в учебниках, там всё написано. Но, как правило, на работе ты сталкиваешься с реалиями. Нужно уже не книжные задачи решать, а от тебя уже зависят репутация и имидж человека или организации. И огромное спасибо директору Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий Анне Сивковой за смелость в приглашении преподавателей-практиков.
Я читаю несколько курсов в БФУ им. Канта. Преподаю практическую часть копирайтинга, учу студентов писать всё: от поздравлений до соболезнований. Писать живым человеческим языком тексты, чтобы редактор издания взял твой релиз, а не скинул его в шредер. Также читаю курсы «корпоративный PR» и «организация работы пресс-служб и отделов по связям с общественностью».
Недавно была на защите дипломов у своих выпускников. Мне очень нравится четвертый курс, который сейчас выпустился. Их набрали как раз, когда я пришла. И они такие классные ребята, думаю, что о многих мы еще услышим. Из двадцати одного диплома всего две четверки, остальные все «отлично», и пять из защит были признаны блестящими. Очень сильный курс выпустился.
— Как вам удается не выгореть, совмещая столько сфер деятельности?
— Потому что я занимаюсь тем, что люблю. Я люблю кататься на коньках. Фигурное катание — это моя жизнь. PR — это моя основная работа, которая мне тоже нравится. У меня есть друзья, которые помогают переключиться. Считаю, что от любви выгореть нельзя.
— Какие у вас планы на будущие соревнования?
— Ставлю новую программу, перехожу из пре-бронзы в бронзу. И я хочу опять на финал Гран-при. Вот мой план на будущее. Мне понравилось. Не загадываю. Выиграть, конечно, было бы здорово, но я хочу опять войти в пятерку лучших фигуристов России.
Текст: Мила Алиева, фото из личного архива Оксаны Тепловой.