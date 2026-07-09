Инвестиции в культуру в эпоху санкций: есть ли смысл?

Это не уникальный случай — аналогичные культурные кластеры строятся в Кемерово и Владивостоке. Генеральный подрядчик — компания «Стройтрансгаз», ставшая крупнейшим строителем культурных объектов в стране. Совокупная площадь проектов превышает 600 тысяч квадратных метров.
Однако в условиях санкционного давления и геополитического противостояния всё чаще звучит вопрос: насколько уместны такие траты? Его задают и депутаты от КПРФ, и часть патриотических авторов. Нужны ли вложения в культуру, или абсолютным приоритетом должны быть оборона, медицина, дороги, задаётся вопросом KaliningradDaily.com.
Сомнения не лишены оснований. В 2025 году расходы по госпрограмме «Развитие культуры» составляют 206,7 млрд рублей, в 2026-м — 260,8 млрд, в 2027-м — 307,6 млрд. За последние 25 лет в стране построено больше новых театров, чем за весь период с конца сталинской эпохи до начала 2000-х. Аналогичная ситуация с музеями и вузами. Инвестиции в эти объекты выглядят безвозвратными — их содержание будет требовать ежегодных вложений.
Но оценивать театр или музей по той же шкале, что и торговый центр, едва ли разумно. Торговый центр окупается арендой, музей — иначе. Он становится катализатором развития целого города. Классический пример — «эффект Бильбао». В 1997 году в испанском Бильбао открылся музей Гуггенхайма, спроектированный Фрэнком Гери. Он привлёк в город более 4 миллионов посетителей, принёс миллионы долларов налоговых поступлений и превратил дряхлеющий промышленный порт в один из самых популярных туристических центров Европы. При этом сам музей по прямой смете работает в минус. Его ценность — не в билетах, а в том, что он делает с городом вокруг.
Другой пример — французский Ланс, где в 2012 году открылся филиал Лувра (Louvre-Lens). Музей, спроектированный японским архитектурным бюро SANAA, оживил экономику бывшего шахтёрского города, привлекая туристов и создавая новые рабочие места.
По оценке первого вице-премьера Марата Хуснуллина, за первый год работы филиал Третьяковки в Калининграде посетили около 323,5 тысячи человек — почти каждый третий житель области и туристы. Они тратят деньги в кафе, ресторанах, гостиницах. Экономика региона получает мощный импульс, который ещё предстоит измерить.
Но дело не только в деньгах. В позднем СССР финансирование культуры по остаточному принципу привело к моральной деградации общества. Этот процесс стал одной из причин распада страны, ускорившись в 1990-е — десятилетие, лишённое больших смыслов. Сегодня темпы роста музейной сети в России в 11 раз выше, чем в РСФСР (123 против 11 музеев в год), театров — в 23 раза (14 против 0,6 театра в год). И это не «мёртворождённые» объекты: в филиале Третьяковки во Владивостоке за три года прошло 600 мероприятий.
Страна сегодня стоит перед выбором: свестись к военной функции или сохранить то, ради чего ведётся СВО, — саму себя. Рост музейной и театральной сети — не роскошь. Это ответ на вызов, который даже руководство СССР с запозданием осознало в конце 1980-х: культура не может финансироваться по остаточному принципу, потому что именно она остаётся, когда всё остальное рушится. Уничтожь культуру — и страна падёт сама.