Инвестиции в культуру в эпоху санкций: есть ли смысл?

Но оценивать театр или музей по той же шкале, что и торговый центр, едва ли разумно. Торговый центр окупается арендой, музей — иначе. Он становится катализатором развития целого города. Классический пример — «эффект Бильбао». В 1997 году в испанском Бильбао открылся музей Гуггенхайма, спроектированный Фрэнком Гери. Он привлёк в город более 4 миллионов посетителей, принёс миллионы долларов налоговых поступлений и превратил дряхлеющий промышленный порт в один из самых популярных туристических центров Европы. При этом сам музей по прямой смете работает в минус. Его ценность — не в билетах, а в том, что он делает с городом вокруг.