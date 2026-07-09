«Автотор-Арена» собрала жителей микрорайона на семейный праздник в честь Дня города и 80-летия области

Мероприятие было приурочено ко Дню Калининграда и 80-летию Калининградской области. На территории собрались семьи с детьми, молодёжь и жители микрорайона имени Александра Космодемьянского. Для многих этот день стал возможностью провести время вместе, узнать больше об истории региона и познакомиться с новыми проектами компании.
Главным событием программы стал тематический квест, посвящённый истории самого западного региона России. Участники проходили станции, отвечали на вопросы, зарабатывали баллы и постепенно складывали живую картину послевоенной истории края. На маршруте гостей встречали персонажи в исторических костюмах: переселенцы, рыбаки, строители, учителя. Каждый из них рассказывал о своей профессии, быте и судьбе людей, которые осваивали и заново обживали Калининградскую область.
Квест оказался интересным и для детей, и для взрослых. Младшие участники включились в игру и соревнование, старшие с интересом слушали рассказы о прошлом региона. Самые активные и внимательные получили призы и подарки от завода.
Праздничную атмосферу поддержали музыкальный квиз, аниматоры, сладкие угощения и тематическая фотозона. Формат получился простым и живым: без официальной тяжеловесности, но с понятным содержанием, семейным настроением и вниманием к истории места.
Отдельной частью праздника стало знакомство гостей с новыми проектами «Автотора» в сфере экологичного транспорта. На площадке представили разные модели электротранспорта, включая компактные электромобили для парков, курортных зон, гостиничных комплексов и закрытых территорий. Такая техника уже сегодня может стать частью туристической и городской инфраструктуры региона — тихой, удобной, экономичной и экологичной.
Особый интерес у детей вызвала линейка стилизованных прототипов гольфкаров в виде паровозиков и сказочных персонажей. Для семейного праздника это оказалось точным решением: техника воспринималась не как выставочный экспонат, а как понятный и дружелюбный транспорт для отдыха, парков и прогулочных территорий.
«Мы прошли квест всей семьёй, и я скажу вам: было и весело, и очень познавательно. Внуки были в восторге, да и я сама узнала немало интересного об истории нашего края. Вот такие праздники нам и нужны», — поделилась Светлана, пришедшая на праздник с двумя внуками.
Завершился праздник награждением юных активистов общественной организации «К. О. С. М. А ЗА СПОРТ». Ребят отметили за помощь в организации соревнований X Российско-китайских молодёжных летних игр.
Представитель организации Мария Дегелева отметила, что микрорайон заметно меняется: появляются новые детские площадки, благоустраиваются дворы, всё больше детей приходит в спорт. По её словам, Дворец спорта внёс важный вклад в эти перемены.
Праздник стал ещё одним напоминанием о совместном проекте «Автотор-Арены» и «К. О. С. М. А ЗА СПОРТ» — «Арена возможностей». Он создан для детей, оставшихся без попечения родителей, ребят из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также детей участников СВО, проживающих в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. Проект предусматривает 200 бесплатных мест и занятия по 15 спортивным дисциплинам.
Для детей это доступ к тренировкам, безопасной среде, общению и встречам с настоящими спортсменами. Осенью прошлого года Дворец спорта предоставил организации помещение для хранения инвентаря и зал для тренировок. За полгода около 100 ребят уже получили возможность заниматься спортом в комфортных условиях.