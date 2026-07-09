«Автотор-Арена» собрала жителей микрорайона на семейный праздник в честь Дня города и 80-летия области

«Мы прошли квест всей семьёй, и я скажу вам: было и весело, и очень познавательно. Внуки были в восторге, да и я сама узнала немало интересного об истории нашего края. Вот такие праздники нам и нужны», — поделилась Светлана, пришедшая на праздник с двумя внуками.