Два жителя Калининградской области осуждены за госизмену на 18 и 24 года

Илья Самок, 2002 года рождения, действовал под руководством украинских спецслужб и организовал диверсии на объектах транспортной инфраструктуры РФ. Суд назначил ему 24 года лишения свободы: первые 6 лет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Штраф — 800 тысяч рублей.