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Два жителя Калининградской области осуждены за госизмену на 18 и 24 года

УФСБ России по Калининградской области пресечена деятельность двух граждан РФ, причастных к.

Источник: Kaliningradnews

государственной измене. Балтийский флотский военный суд вынес приговоры. Оба вступили в законную силу.

Владимир Горулев, 2001 года рождения, предоставил украинской стороне координаты объектов транспортной инфраструктуры для совершения диверсий. Суд признал его виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Приговор — 18 лет лишения свободы: первые 3 года в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Штраф — 200 тысяч рублей.

Илья Самок, 2002 года рождения, действовал под руководством украинских спецслужб и организовал диверсии на объектах транспортной инфраструктуры РФ. Суд назначил ему 24 года лишения свободы: первые 6 лет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Штраф — 800 тысяч рублей.