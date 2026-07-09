Два жителя Калининградской области осуждены за госизмену на 18 и 24 года

государственной измене. Балтийский флотский военный суд вынес приговоры. Оба вступили в законную силу.
Владимир Горулев, 2001 года рождения, предоставил украинской стороне координаты объектов транспортной инфраструктуры для совершения диверсий. Суд признал его виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Приговор — 18 лет лишения свободы: первые 3 года в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Штраф — 200 тысяч рублей.
Илья Самок, 2002 года рождения, действовал под руководством украинских спецслужб и организовал диверсии на объектах транспортной инфраструктуры РФ. Суд назначил ему 24 года лишения свободы: первые 6 лет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Штраф — 800 тысяч рублей.