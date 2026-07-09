Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23-летнего калининградца будут судить за хулиганство с битым стеклом

Прокуратура Московского района Калининграда направила в суд уголовное дело в.

Источник: Kaliningradnews

отношении 23-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в хулиганстве.

По версии следствия, 10 марта 2026 года в магазине на улице Николая Карамзина мужчина размахивал острым фрагментом стеклянной бутылки, грубо нарушал общественный порядок и высказывал угрозы насилия в адрес граждан по признаку национальной принадлежности.

Правоохранители пресекли его действия. Уголовное дело направлено в Московский районный суд. Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше