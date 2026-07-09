23-летнего калининградца будут судить за хулиганство с битым стеклом

отношении 23-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в хулиганстве.
По версии следствия, 10 марта 2026 года в магазине на улице Николая Карамзина мужчина размахивал острым фрагментом стеклянной бутылки, грубо нарушал общественный порядок и высказывал угрозы насилия в адрес граждан по признаку национальной принадлежности.
Правоохранители пресекли его действия. Уголовное дело направлено в Московский районный суд. Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).
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