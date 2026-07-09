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Более тысячи мигрантов выдворили из Нижегородской области за полгода

За первое полугодие 2026 года с территории Нижегородской области из РФ выдворили более 1,035 тыс. мигрантов, сообщили в региональном ГУ ФССП. Это почти в два раза больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Источник: Коммерсантъ

За первое полугодие 2026 года с территории Нижегородской области из РФ выдворили более 1,035 тыс. мигрантов, сообщили в региональном ГУ ФССП. Это почти в два раза больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Только на прошлой неделе приставы сопроводили на выдворение 22 гражданина Узбекистана, Армении, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана. Все они признаны нарушителями по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию …»).

Как писал «Ъ-Приволжье», за пять месяцев 2026 года из Нижегородской области выдворили 862 мигранта.