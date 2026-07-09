В Челябинской области мужчина ел чернику, пока его искали спасатели

У собирателя ягод оказался с собой сотовый телефон. Он сообщил, что находится под опорой ЛЭП на горе. Спасатели отправились его искать. Пенсионера удалось обнаружить в трех километрах от границы лесного массива около трех часов дня. Пока он ждал спасателей, ел чернику. Медпомощь не потребовалась.