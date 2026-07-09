«Господи, покарай его!» Что от казачки Натальи увидел Шолохов в Кириенко

Их союз оказался крепким и счастливым. Тарасевский был для актрисы надёжной опорой на всю жизнь, а сама Зинаида Михайловна позже с гордостью и теплотой шутила, что стала «богатой бабушкой», окружившей заботой пятерых любимых внуков. Ушедшая из жизни в 2022 году в возрасте 88 лет, Зинаида Кириенко оставила не просто богатую фильмографию. Она навсегда осталась в памяти потомков той самой Натальей из «Тихого Дона» — женщиной с огромным сердцем, которая не боялась любить.