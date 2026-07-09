Что от казачки Натальи увидел Шолохов в Кириенко

«Я восхищалась игрой Зинаиды Кириенко. В кино она была прекрасной, сияющей. Лично я видела её, когда она была уже в почтенном возрасте. Актриса приезжала в музей на мероприятия, посвящённые Шолохову. Была и в 2005-м, когда мы отмечали 100-летие Михаила Александровича», — рассказала rostov.aif.ru учёный секретарь Государственного музея-заповедника имени М. А. Шолохова «Тихий Дон», кандидат культурологии Лидия Слюсаренко.