Что от казачки Натальи увидел Шолохов в Кириенко

«Это настоящая Наталья», — говорил писатель Михаил Шолохов, когда увидел актрису Зинаиду Кириенко. Сегодня, 9 июля, отмечается годовщина со дня её рождения. Ей могло бы исполниться 93 года. Артистка сыграла много прекрасных ролей, но больше всего запомнилась зрителям по пронзительному образу Натальи из «Тихого Дона» в экранизации режиссёра Сергея Герасимова.
Люди, которые знали Зинаиду, вспоминают о ней, как о необыкновенной женщине. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
«Настоящая звезда!».
«Я восхищалась игрой Зинаиды Кириенко. В кино она была прекрасной, сияющей. Лично я видела её, когда она была уже в почтенном возрасте. Актриса приезжала в музей на мероприятия, посвящённые Шолохову. Была и в 2005-м, когда мы отмечали 100-летие Михаила Александровича», — рассказала rostov.aif.ru учёный секретарь Государственного музея-заповедника имени М. А. Шолохова «Тихий Дон», кандидат культурологии Лидия Слюсаренко.
Зинаида Кириенко любила бывать на родине Шолохова.
«К ней относились с благоговением — всё-таки настоящая звезда! Но всегда доброжелательная, готовая ответить на любые вопросы, поддержать. Она чувствовала казачий край, понимала его душу», — отметила Слюсаренко.
Однажды Зинаиде Кириенко довелось сидеть в жюри на детском конкурсе чтецов.
«Зинаида Михайловна внимательно слушала, давала мудрые советы, делилась своим мастерством. Она была не просто великой актрисой, а замечательной, открытой и бесконечно талантливой женщиной», — поделилась с редакцией Лидия Слюсаренко.
Эхо «Тихого Дона».
Роль Натальи Мелеховой в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон» стала для Кириенко звёздной. Русская красавица на экране воплотила образ настоящей донской казчки. Кириенко обрела всесоюзную славу и любовь зретелей.
Наталья Мелехова — одна из главных героинь фильма. Она заботливая и любящая жена, которая терпит грубое отношение Григория Мелехова. Особенно тяжело приходится Наталье, когда Григоий начинает изменять ей с Аксиньей.
Её пронзительные слова: «Господи, покарай его! Господи, накажи!» — когда она узнала о том, что Григорий снова с Аксиньей, запомнились миллионам зрителей.
Эта сцена по праву считается одной из самых пронзительных и драматичных. Доведённая до предела ревностью и предательством Григория, Наталья не выдерживает и в порыве отчаяния призывает на голову мужа божью кару. Природа словно откликается на её боль: небо темнеет, сверкают молнии, а над степью разносится оглушительный раскат грома.
Испугавшись за душу невестки, набожная свекровь резко одёргивает её, заставляя встать на колени. Женщина требует покаяния, напоминая, что проклинать отца своих детей — тяжелейший грех. Наталья крестится, еле слышно шепчет молитву о прощении и, не в силах больше бороться с душевной и физической болью, безвольно падает на землю.
Петр Глебов, исполнивший роль Григория Мелехова, был покорён актрисой и открыто за ней ухаживал. Эта невидимая «химия» и взаимное притяжение сделали их экранный дуэт эталоном кинематографической страсти. Но настоящая, вопреки всем правилам и сплетням, любовь ждала Зинаиду не на донских просторах, а в реальной жизни.
Любовь вопреки всему.
Судьбоносная встреча произошла на съёмках картины «Казаки». 27-летняя Зинаида Кириенко была на пике славы, главной красавицей страны, чьё имя не сходило с газетных полос. А Валерий Тарасевский, молодой оператор, был всего лишь 17-летним юношей из массовки.
Для советского общества такая разница в возрасте и статусе была настоящим табу. Сплетни, осуждение, «запретный плод» — все это должно было разрушить зарождающееся чувство. Но восторженные глаза юного парня покорили сердце звезды. Кириенко отбросила предрассудки и выбрала любовь.
Их союз оказался крепким и счастливым. Тарасевский был для актрисы надёжной опорой на всю жизнь, а сама Зинаида Михайловна позже с гордостью и теплотой шутила, что стала «богатой бабушкой», окружившей заботой пятерых любимых внуков.
Ушедшая из жизни в 2022 году в возрасте 88 лет, Зинаида Кириенко оставила не просто богатую фильмографию. Она навсегда осталась в памяти потомков той самой Натальей из «Тихого Дона» — женщиной с огромным сердцем, которая не боялась любить.