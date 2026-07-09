Тело мужчины без головы обнаружили на берегу Немана в Гродно, а теперь ищут череп

В Гродно ведутся поиски человеческого черепа. Подробности рассказали в телеграм-канале ОСВОД.
Так, в ОСВОД сообщили, что 8 июля в организацию поступило официальной письмо из управления внутренних дел администрации Октябрьского района города Гродно. По запросу маневренно-поисковая группа вела поиски на реке Неман.
— Велись поисковые работы с целью поиска черепа для установления личности трупа мужчины, обнаруженного на берегу, — рассказали в ОСВОД.
Также опубликовали карту поисков, сообщив, что поисковая группа работала на реке Неман, от моста по улице Поповича вниз по течению.
Поиски продолжаются.
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