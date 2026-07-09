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Тело мужчины без головы обнаружили на берегу Немана в Гродно, а теперь ищут череп

Тело без головы нашли на берегу Немана в Гродно, а теперь ищут череп.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно ведутся поиски человеческого черепа. Подробности рассказали в телеграм-канале ОСВОД.

Так, в ОСВОД сообщили, что 8 июля в организацию поступило официальной письмо из управления внутренних дел администрации Октябрьского района города Гродно. По запросу маневренно-поисковая группа вела поиски на реке Неман.

— Велись поисковые работы с целью поиска черепа для установления личности трупа мужчины, обнаруженного на берегу, — рассказали в ОСВОД.

Также опубликовали карту поисков, сообщив, что поисковая группа работала на реке Неман, от моста по улице Поповича вниз по течению.

Поиски продолжаются.

А еще мы писали, что произошло под Бобруйском, где белоруска погибла из-за болгарки, когда ее дочь повела скот в поле.

Тем временем в Дзержинском районе сельчан напугала умирающая лиса: «Звонили всем, кому можно».

Еще глава МВД сказал, в каком районе Беларуси может стать больше милиции: «Такого в республике нет нигде».